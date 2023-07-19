Шахматы

В Ингушетии прошел шахматный турнир в рамках спортивного марафона «Сила России»

0

В рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» в сельском поселении Нестеровское прошёл шахматный турнир, посвящённый Международному дню шахмат.

Организатором мероприятия выступили региональный совет сторонников партии «Единая Россия» под председательством Магомеда Бекмурзиева и директор школы по шахматам Сунженского района Саварбек Гапархоев.

Среди гостей мероприятия были заместитель секретаря ИРО партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе Мустафа Цуров, секретарь местного отделения Магомед Евлоев, директор Дома культуры села Нестеровское, член президиума совета сторонников партии Юсуп Евлоев.

Турнир проходил в ДК сельского поселения Нестеровское, в шахматной школе. Победителям соревнований были вручены кубки, грамоты и медали.

«Шахматы — это увлекательная игра, которая развивает логическое мышление, стратегическое планирование и принятие решений. Такие мероприятия способствуют популяризации шахмат и спортивной активности в обществе. Они также создают возможность для людей с разных сфер жизни встретиться, обменяться опытом, насладиться игрой в шахматы», — цитируют Магомеда Бекмурзиева в региональном отделении ЕР.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Продолжается прием работ на журналистский конкурс «СМИротворец-2023»
В Ингушетии водитель иномарки погиб при столкновении с деревом
Ингушское УФАС России возбудило дело в отношении МУП «Малгобек-Водоканал»
В Малгобекском районе Ингушетии обсудили проведение муниципальных выборов
В Ингушетии объявили имена шести стобалльников ЕГЭ по биологии
В лесах Ингушетии проведут инвентаризацию фонда лесовосстановления
В сельском поселении Долаково Ингушетии прошел показ документального фильма «Путь в никуда»
В Ингушетии индекс потребительских цен в июне составил чуть более 100%
Спасатели продолжают искать в лесу пропавшего 16 июля жителя села Сурхахи Ингушетии
Для обеспечения водой жителей Малгобека срочно выделят средства из фонда развития Ингушетии
Ингушский борец Акромат Шакриев примет участие в учебно-тренировочном сборе в составе национальной сборной

Главное

Яндекс.Метрика

 