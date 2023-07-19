В Ингушетии прошел шахматный турнир в рамках спортивного марафона «Сила России»

Организатором мероприятия выступили региональный совет сторонников партии «Единая Россия» под председательством Магомеда Бекмурзиева и директор школы по шахматам Сунженского района Саварбек Гапархоев.

Среди гостей мероприятия были заместитель секретаря ИРО партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе Мустафа Цуров, секретарь местного отделения Магомед Евлоев, директор Дома культуры села Нестеровское, член президиума совета сторонников партии Юсуп Евлоев.

Турнир проходил в ДК сельского поселения Нестеровское, в шахматной школе. Победителям соревнований были вручены кубки, грамоты и медали.

«Шахматы — это увлекательная игра, которая развивает логическое мышление, стратегическое планирование и принятие решений. Такие мероприятия способствуют популяризации шахмат и спортивной активности в обществе. Они также создают возможность для людей с разных сфер жизни встретиться, обменяться опытом, насладиться игрой в шахматы», — цитируют Магомеда Бекмурзиева в региональном отделении ЕР.