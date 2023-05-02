В Ингушетии прошел турнир к 32-летию закона «О реабилитации репрессированных народов»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, организатором соревнований выступил спортивный клуб «Ади-Ахмад».

За победу боролись четыре команды — команда спортивного клуба «Ади-Ахмад», сборная команда Чеченской Республики и две сборные команды Ингушетии по греко-римской борьбе.

По итогам командного турнира первое место и денежный приз в размере 100 тысяч рублей завоевала команда спортивного клуба «Ади-Ахмад».

В состав команды-победителя вошли Сайнароев Мухамад (30 кг), Аушев Хамзат (32 кг), Богатырев Умар (35 кг), Умаев Руслан (38 кг), Барахоев Магомед (41 кг), Костоев Ибрагим (44 кг), Костоев Ваха (52 кг), Белхароев Адам (57 кг), Дугиев Шахбулат (62 кг), Дугиев Адам (68 кг).

На вторую ступеньку пьедестала поднялись гости из Чеченской Республики, которые заняли второе почетное место и денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Два третьих места поделили между собой сборные команды Ингушетии и стали обладателями денежного вознаграждения в размере 25 тысяч рублей.

Заместитель министра спорта Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы РИ Руслан Белхороев, присутствовавший на турнире, отметил важность проведения таких соревнований для популяризации борьбы и укрепления дружеских связей с соседними регионами.

«Этот турнир мы проводим впервые, уверен, что он станет традиционным и будет проводиться ежегодно. Инициатором турнира стал основатель клуба „Ади-Ахмад“ Алихан Харсиев, который никогда не остается в стороне и вносит весомый вклад в развитие борьбы и спорта в целом в нашем регионе. В этом году мы провели его в командном формате, турнир прошел удачно, участники и гости остались довольны организацией мероприятия. Борьба — это один самых зрелищных видов спорта, но не все знают, что за этой красивой борьбой стоит ежедневный труд спортсменов и их наставников. Путь к олимпу никогда не бывает легким, поэтому с юных лет формируется характер, воспитывается воля. Как раз такие соревнования и закаляют упорство, повышают спортивное мастерство и командный дух спортсменов. В планах также расширение географии турнира», — добавил Руслан Белхороев.