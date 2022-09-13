В Ингушетии прошел турнир по дзюдо «Молодежь против терроризма»

Как сообщили в администрации Малгобекского района, после планового спортивного мероприятия с юными дзюдоистами провели профилактическую беседу.

В акции приняли участие председатель районного совета депутатов Корейш Гулиев, заместитель главы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев, начальник отдела районной антитеррористической комиссии Магомет Джамбулатов, общественники и сельские депутаты.