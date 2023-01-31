В Ингушетии прошел турнир по дзюдо памяти погибших в ходе СВО

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района, соревнования собрали более 150 юных атлетов из всех уголков республики, в том числе соседних регионов — Чечни и Кабардино-Балкарии.

Комплекты наград оспаривали юноши 2009-2015 годов рождения в различных весовых категориях. Победителям и призерам турнира вручили грамоты и медали.