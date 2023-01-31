Дзюдо

В Ингушетии прошел турнир по дзюдо памяти погибших в ходе СВО

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В ФОК сельского поселения Верхние Ачалуки прошел открытый турнир по дзюдо, посвященный памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района, соревнования собрали более 150 юных атлетов из всех уголков республики, в том числе соседних регионов — Чечни и Кабардино-Балкарии.

Комплекты наград оспаривали юноши 2009-2015 годов рождения в различных весовых категориях. Победителям и призерам турнира вручили грамоты и медали.

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