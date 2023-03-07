Гимнастика

В Ингушетии прошел турнир по художественной гимнастике «Дружба народов»

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В Ингушетии прошёл турнир по художественной гимнастике «Дружба народов», в нём приняли участие юные спортсменки из девяти регионов: Московской области, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и некоторых других.

Соревнования проходили на площадке Республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи», 140 девочек разных возрастов от 2009 до 2017 г. р. боролись за медали.

По словам президента РОО «Федерация художественной гимнастики РИ» Татьяны Прокопьевой, состязания проходили по категориям А, В, С, а также по новой категории «общефизическая подготовка».

Победители и призёры получили медали, дипломы и памятные призы, некоторым участницам присвоили спортивные звания.

 

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