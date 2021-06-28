Турнир

В Ингушетии прошел турнир по любительскому картингу среди молодёжи

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В городе Сунжа прошли соревнования по картингу среди любителей, мероприятие организовано Комитетом по делам молодежи Ингушетии.

Гонки ко Дню молодёжи стартовали на специально отведенной площадке. В соревнованиях приняли участие пять команд по шесть человек, ребятам было необходимо пройти квалификационный отбор, который представлял собой индивидуальный заезд на время. Гонщики, показавшие лучшие результаты, прошли во второй круг и в финал соревнований.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Коммолодёжи региона, подвела итоги общая гонка на время, где отводилось пять минут, за которые участникам нужно было проехать максимальное количество кругов.

После заключительного этапа соревнований судьи суммировали набранные гонщиками очки. В итоге победу одержала команда Stage2, «серебро» досталось команде «Орлы», «бронзу» завоевала команда «До конца».

По итогам турнира все победители и призёры были отмечены кубками и грамотами.

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