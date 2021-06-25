В Ингушетии прошел турнир по мини-футболу в рамках празднования Дня молодёжи

Команды по шесть игроков соревновались по круговой системе — две группы по четыре команды. Из каждой группы в полуфинал выходили по две команды, набравшие максимальное количество очков, играли 2 тайма по 12 минут.

Победителями турнира стали футболисты «Гамурзиево», второе место у «Арсенала» из сельского поселения Кантышево, на третьем месте — команда «Вежарий». Призёры соревнований получили дипломы и памятные призы.

«На этом спортивные мероприятия не заканчиваются, впереди нас всех ждут интересные и активные выходные. Так, к примеру, в городе Сунжа пройдет турнир по картингу, также планируется турнир по стрельбе из лука, и это еще не все, 27 июня пройдет турнир по воркауту — и все в рамках празднования Дня молодежи», — цитирует главу Коммолодежи региона Анзора Мархиева его пресс-служба.