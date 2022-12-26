Мероприятие

В Ингушетии прошел вечер памяти ингушской гармонистки Раи Евлоевой

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В Республиканском доме народного творчества Ингушетии состоялся вечер памяти заслуженной артистки России, выдающейся ингушской гармонистки, певицы, композитора и хореографа Клавдии (Раи) Евлоевой, сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие собрало настоящих ценителей национального музыкального, вокального и хореографического искусства ингушского народа, почитателей творческого наследия Раи Евлоевой, которая за долгие годы своей профессиональной деятельности сумела внести огромный вклад в сокровищницу народной культуры, стала подлинной хранительницей вековых традиций самобытного национального искусства ингушей и оставила неизгладимый след в сердцах людей.

Центральным событием вечера памяти стала презентация сборника музыкальных произведений, созданных Раей Евлоевой, «Дахалда иллеш». Уникальное издание, осуществленное РДНТ, вместило в себя пять десятков песен Раи Евлоевой, написанных ею в разные периоды творчества. Руководителем этого проекта, к которому оказались причастными многие талантливые люди, стал директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев. Музыкальным редактором сборника является известный ингушский композитор, член Союза композиторов России Зарема Мальсагова, редактором архива — ученица Раи Евлоевой, прославленная гармонистка Хадижа Бекова.

Музыкальные произведения, включенные в книгу, сопровождены замечательными иллюстрациями молодой художницы, сотрудницы Дома народного творчества Зины Газдиевой, а обложку украсила фотография, сделанная когда-то известным сегодня ингушским ученым-этнографом Зейнеп Дзараховой и запечатлевшая Раю Евлоеву в национальном ингушском костюме и с любимой гармонью в руках. Над компьютерной версткой и дизайном издания работал Ибрагим Хаутиев, а корректором выступил знаток ингушского языка Султан Мерешков — заведующий отделом этнографии РДНТ.

На мероприятии многие из них рассказывали о том, как продвигалась работа над сборником, поделились своими воспоминаниями о Рае Евлоевой, говорили о той роли, которую сыграла в их жизни блистательная артистка.

Ведущая вечера памяти Клавдии Ахметовны Евлоевой Асет Абдурзакова посвятила жизни и творчеству этого выдающегося человека проникновенный и трогательный рассказ, который сопровождался выразительным видеорядом и слайдами, подготовленными заместителем директора РДНТ, заслуженным работником культуры Марем Котиевой, методистом Зульфией Тумгоевой и видеографом Исламом Цуровым.

Бессмертные музыкальные произведения Раи Евлоевой, которые продолжают вызывать трепет у слушателей и зрителей, исполнили народные артистки Ингушетии Роза Ахциева и Айна Гетагазова, солистки филармонии Лолита Хашагульгова и Хава Евлоева, а также талантливые музыканты — народный артист Ингушетии Алихан Тимурзиев и заслуженные артисты республики Назир Мамилов и Башир Оздоев. Несколько музыкальных произведений Раи Евлоевой прекрасно исполнила также Зарема Мальсагова.

Всё мероприятие было пронизано теплом сердец неравнодушных людей, для которых Рая Евлоева по-прежнему остается образцом исполнительского мастерства, примером для подражания и эталоном служения народному искусству.

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