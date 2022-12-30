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В Ингушетии прошел всероссийский экологический форум «Вызовы нового времени»

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В научной библиотеке Ингушского государственного университета состоялся всероссийский экологический форум «Вызовы нового времени», сообщила пресс-служба вуза.

Организаторами мероприятия выступили химико-биологический факультет и студенческое научное общество ИнгГУ.

В форуме приняли участие представители надзорных органов и ведомств, сотрудники кафедры биология, химия и география, а также студенты и магистранты ИнгГУ. Мероприятие проходило в смешанном формате.

На форуме были заслушаны доклады представителей Ингушского, Кабардино-Балкарского и Чеченского госуниверситетов.

Участники форума обсудили актуальные проблемы экологического состояния природного богатства региона, нарушение уникальных экосистем Скалистого хребта, проблемы несанкционированных осенних и весенних палов, приводящих к исчезновению редких животных и растений. Возможность создания карбонового полигона и его перспективы для экологического мониторинга, также состоялся обмен опытом решения экологических проблем других субъектов РФ.

По итогам экологического форума принята резолюция, где определены проблемы экологического состояния и предложены механизмы практической реализации стратегии сохранения природного богатства региона. Резолюция будет разослана для практической реализации в правительство Ингушетии и надзорные органы природоохранных структур региона.

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