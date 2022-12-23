В гости к ребятам приехали руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии — председатель регионального отделения Русского географического общества Джамбулат Оздоев, министр природных ресурсов и экологии Ахметхан Шадиев и заместитель министра Ахмед Арчаков.

Ведущие продемонстрировали участникам слайды с комментариями о памятниках истории и архитектуры в горно-лесистой части Джейрахского района, цикл мультфильмов о разных регионах нашей страны «Мульти-Россия». Дети с удовольствием приняли участие в викторине на тему «Знатоки географии». В подарок ребята получили глобус, книги, географическую карту, новогодние подарки и многое другое.

В конце мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Ингушским региональным отделением РГО и министерством природных ресурсов и экологии, ИРО РГО и региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Малгобек».