Акция

В Ингушетии прошла акция «География — детям»

0

Для воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра впервые была организована социальная акция «География — детям» с целью пробудить у них интерес к изучению своей малой родины, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

В гости к ребятам приехали руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии — председатель регионального отделения Русского географического общества Джамбулат Оздоев, министр природных ресурсов и экологии Ахметхан Шадиев и заместитель министра Ахмед Арчаков.

Ведущие продемонстрировали участникам слайды с комментариями о памятниках истории и архитектуры в горно-лесистой части Джейрахского района, цикл мультфильмов о разных регионах нашей страны «Мульти-Россия». Дети с удовольствием приняли участие в викторине на тему «Знатоки географии». В подарок ребята получили глобус, книги, географическую карту, новогодние подарки и многое другое.

В конце мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Ингушским региональным отделением РГО и министерством природных ресурсов и экологии, ИРО РГО и региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Малгобек».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За 9 месяцев жители Ингушетии оплатили безналично товаров и услуг на 6 млрд руб.
Футболисты из клуба «Чемпион» заняли второе место на турнире «Матч дружбы»
Ингушские юнармейцы побывали на концерте в Центральном академическом театре Российской Армии
Глава Малгобекского района Ингушетии подарил ноутбук девочке из Назрани
Жители двух микрорайонов Магаса останутся без света
Ингушетия отправит 25 тонн груза с теплой одеждой и обогревателями в зону СВО
В Ингушетии подвели итоги совместной работы управления казначейства и поисковиков
Глава Ингушетии в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из Запорожской области
Замминистра культуры Ингушетии передал подарок мальчику в рамках акции «Елка желаний»
В городе Назрани Ингушетии пройдет новогоднее детское представление
В Ингушетии более 4 тыс. человек посетили мероприятия по «Пушкинской карте»

Главное

Яндекс.Метрика

 