В Ингушетии прошла акция памяти воинов-интернационалистов

В своем выступлении руководитель исполнительного комитета «Единая России» Ибрагим Картоев отметил, что страна не раз опиралась на воинов-интернационалистов, они не подводили. Действовали по приказу, жертвовали собой. Показали достойный пример мужества молодым.

«Сегодня их пример, в том числе, учит защитников Донбасса. Мы собрались здесь для того, чтобы почтить память этих героев, тех людей, которые служение Родине поставили превыше всего, и пали смертью храбрых, тех людей, которые ковали победу ценой собственных жизней», — подчеркнул Картоев, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «ЕР».

Также сегодня сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по республике провели тематические встречи с учащимися подшефных образовательных учреждений.

Представители управления рассказали школьникам об участии войск правопорядка в афганской войне, о ее причинах, мужестве и самоотверженности воинов-интернационалистов, среди которых было 300 уроженцев Ингушетии, в том числе — один из действующих сотрудников ведомства.

Напомним, что по данным Минобороны России, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн. советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и российских граждан.