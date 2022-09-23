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В Ингушетии прошла акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов

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На площади перед муниципальным Дворцом культуры в городе Назрани Ингушетии прошла акция «Своих не бросаем», организованная в поддержку референдумов по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Организатором мероприятия, с участием не менее 1 тыс. человек, выступила Общественная палата республики. Поддержать референдумы пришли представители общественных и молодежных движений, волонтерских организаций, депутаты и ветераны боевых действий.

«Россия никогда своих людей не бросала, она всегда помогала и протягивала руку помощи союзным государствам и территориям. Очень много военнослужащих из Ингушетии находятся сегодня в зоне спецоперации и геройски защищают жителей Донбасса. Многие из них погибли, и после таких жертв мы не имеем права бросить там людей на произвол судьбы. Сейчас, в ходе референдумов им особенно нужна наша поддержка», — отметила председатель ОП региона Лейла Амирханова.

В своем Телеграм-канале руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов написал, что «Ингушетия присоединилась к патриотической акции, которая проходит сегодня во всех регионах России. Миллионы россиян поддержали референдумы».

«Сегодня решается дальнейшая судьба жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. И это накладывает на нас серьезную ответственность за их будущее. Мы должны поддержать людей, которые уже несколько лет добиваются воссоединения с Россией. Они хотят вернуться домой и это понятное нам всем чувство. Желаю, чтобы наконец-то сбылась мечта жителей этих регионов», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

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