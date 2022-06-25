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В Ингушетии прошла акция в поддержку спецоперации на Донбассе

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На Мемориале памяти и славы в Назрани прошла акция в поддержку спецоперации на Донбассе, сообщил газете «Ингушетия» глава регионального исполкома ОНФ Ибрагим Картоев.

«Наша сила — в единстве. Поэтому мы собрались здесь, чтобы поддержать курс страны, курс нашего Президента и, конечно, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине», — сказал Картоев.

По его словам, необходимо показать всем, что народ со своей армией.

«Мы не имеем морального права оставаться в стороне, когда вся Россия борется за свое светлое будущее. Нашим парням на передовой нужна любая поддержка, в первую очередь моральная. Хотим донести до широкой общественности, что народ и армия страны — едины», — добавил Картоев.

Митинг прошел с участием жителей региона, представителей ветеранских, молодежных и общественных организаций, членов партии «Единая Россия».

Напомним, 9 марта «Единая Россия» запустила по всей стране патриотическую акцию «Zащитникам Отечества». Все желающие могут через общественные приемные партии направить письма российским военным, задействованным в спецоперации на Украине. Также волонтеры, простые граждане организуют флешмобы, автопробеги, выходят на улицы городов с флагами и плакатами.

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