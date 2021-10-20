Благотворительность

В Ингушетии прошла благотворительная акция «Мир без слез»

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В Республиканской детской клинической больнице прошла очередная акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз».

В свою очередь банком ВТБ в отделение реанимации и анестезиологии детской больницы были переданы прикроватные мониторы, а также аппарат для проведения реабилитационных манипуляций детям, проходящим лечение в отделении травматологии и ортопедии.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минздрава региона, для маленьких пациентов медицинского учреждения банк пригласил давнего партнера благотворительной программы «Мир без слез» — героев детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», а также композитора и исполнителя детских песен Владимира Щукина, который вместе с детьми разыграл веселые музыкальные номера. Ни один ребенок не остался без подарка.

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