Конкурс

В Ингушетии прошла церемония передачи флага Всероссийского конкурса «Мастер года»

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Фото: Минобрнауки РИ

В профессиональных образовательных организациях Ингушетии в рамках объявленного Года педагога и наставника провели торжественную церемонию эстафеты передачи флага Всероссийского конкурса «Мастер года».

Напомним, в феврале текущего года в рамках конкурса стартовала эстафета передачи флага «Мастер года». Как сообщили в Минобрнауки республики, она является символом консолидации педагогического сообщества и объединяет все субъекты Российской Федерации. Завершится эстафета в месте проведения финального этапа конкурса — в Тульской области.

Отмечается, что в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года — 2022» в Ингушетии приняли участие 19 кандидатов от организаций СПО республики. После подведения итогов первое место заняла Марина Леймоева — мастер производственного обучения по направлению «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» Ингушского политехнического колледжа имени Ю. И. Арапиева. Она и представила регион на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» в г. Екатеринбурге.

 

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