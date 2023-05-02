В Ингушетии прошла церемония передачи флага Всероссийского конкурса «Мастер года»

Напомним, в феврале текущего года в рамках конкурса стартовала эстафета передачи флага «Мастер года». Как сообщили в Минобрнауки республики, она является символом консолидации педагогического сообщества и объединяет все субъекты Российской Федерации. Завершится эстафета в месте проведения финального этапа конкурса — в Тульской области.

Отмечается, что в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года — 2022» в Ингушетии приняли участие 19 кандидатов от организаций СПО республики. После подведения итогов первое место заняла Марина Леймоева — мастер производственного обучения по направлению «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» Ингушского политехнического колледжа имени Ю. И. Арапиева. Она и представила регион на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» в г. Екатеринбурге.