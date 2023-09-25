В Ингушетии прошла экологическая акция «Береги планету»

Сообщается, что мероприятие было организовано одновременно в нескольких местах под эгидой Всероссийской акции «Вода России». Были очищены берега рек Сунжа и Назранка, прибрежные зоны городских водоемов городов Сунжа и Назрань, а также центральный парк в Малгобеке. Более 600 участников акции собрали около 200 мешков мусора.

«После окончания природоохранных мероприятий состоялась «Классная встреча» с участием руководителя Минприроды региона Саварбека Холохоева. Министр ответил на все вопросы по экологическим проблемам в регионе и рассказал о проводимой работе по их решению», — рассказал собеседник издания.

Отметим, что целью этой акции было вовлечение подрастающего поколения в активную деятельность по защите окружающей среды и повышение их экологической грамотности.