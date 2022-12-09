В Ингушетии прошла конференция профсоюзной организации работников АПК региона

Как сообщили в аграрном ведомстве, основной темой мероприятия стало обновление руководящего состава Ингушской республиканской организации профсоюзов работников АПК.

В работе конференции приняли участие заместитель председателя профсоюза работников АПК России Галина Юрова, председатель объединения профсоюзов Республики Ингушетия Хяди Оздоева, сотрудники аппарата Минсельхоза, а также представители государственных унитарных предприятий, подведомственных региональному аграрному ведомству.

Открыл конференцию исполняющий обязанности председателя региональной профсоюзной организации работников АПК Юсуп Чахкиев. Он выступил перед присутствующими с докладом о работе, проделанной профсоюзами за период с 2020 по декабрь 2022 года.

В своем выступлении Чахкиев обратил внимание на особо острые проблемы, с которыми сталкиваются представители профсоюзного движения в своей деятельности, обозначил некоторые пути их решения. Он подчеркнул, что в регионе идет активное восстановление и развитие профсоюзов в сфере агропромышленного комплекса, повышается эффективность работы профсоюзов в современных условиях. Кроме того, он отметил весомый вклад в работу профсоюзов работников АПК РИ, который вносит министр сельского хозяйства и продовольствия Магамед Гагиев, и от лица всех представителей профсоюзной организации поблагодарил его за помощь и сотрудничество.

«Основные задачи нашего профсоюза состоят в защите социально-трудовых прав и интересов работников и ветеранов отрасли, учащейся молодежи профильных высших и средних учебных заведений, участии в формировании и реализации социальных программ, направленных на улучшение качества жизни тружеников агропромышленного комплекса, а также осуществлении контроля над соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства. Сегодня в системе агропромышленного комплекса республики работают около 3,5 тысяч человек, включая аппарат министерства и подведомственные ему организации, а также СПК, ЗАО, АККОР РИ. Таким образом, потенциал для развития профсоюзного движения в агропромышленном комплексе региона есть. Нужно отметить, что у работников предприятий, где уже созданы первичные профсоюзные организации, есть возможности получения дополнительных льгот, санаторных путевок для отдыха и восстановления здоровья. На сегодняшний день работа по созданию профсоюзов продолжается. Мы все понимаем важность задач, поставленных перед нами, и всеми силами будем способствовать их выполнению», — резюмировал Юсуп Чахкиев.

В рамках конференции прошло голосование, по итогам которого председателем профсоюзной организации работников АПК избран Юсуп Чахкиев, до сегодняшнего дня исполнявший обязанности председателя.

Кроме того, в ходе мероприятия избраны члены республиканского профсоюза и постоянно действующий президиум профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса, а также утвержден состав контрольно-ревизионной комиссии.