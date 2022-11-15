В Ингушетии прошла научно-практическая конференция к 30-летию образования региона

В работе конференции принял участие председатель правительства региона Владимир Сластенин, а также представители института востоковедения, института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН, национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Ассамблеи народов России, Санкт-Петербургского государственного университета.

Открывая мероприятие, премьер региона Владимир Сластенин от имени Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова передал приветственные слова к участникам значимого для региона мероприятия.

«Тема конференции, посвящённая юбилею нашей Республики Ингушетия имеет глубокую символичность и значимость для научной жизни региона. Эти 30 лет являются серьёзной вехой в истории ингушского народа. Мы смогли возродить республику, стабильно развивать её, и сегодняшняя конференция — это хорошая возможность определить место и значение этих 30 лет не только в нашей собственной истории, но и в истории России, частью которой мы являемся», — говорится в приветствии.

Участники мероприятия отметили, что форум послужит укреплению добрососедских отношений как между представителями разных субъектов России, так и стран зарубежья, продолжению традиций дружбы и взаимопонимания.