В Ингушетии прошла презентация музыкального атласа

«Работа посвящена ингушскому поэту Али Татаровичу Хашагульгову и приурочена к 100-летию ингушской государственности», — рассказал собеседник.

По его словам, книга охватывает биографии сказочников, народных ашугов, талантливых музыкантов и композиторов, искусных исполнителей, поэтов-песенников и крупных ученых, которые активно занимались сбором и исследованием народного фольклора и работали с ингушскими музыкальными материалами.

«Планировались большие концертные мероприятия, но в связи с известными событиями они были отменены нами. По условиям фонда, всего за полтора года мы должны были сделать реконструкцию инструментов, обучить первых учеников играть на них, дать концерт, аранжировать старинные мелодии и написать энциклопедию ингушской музыки. Как только мы приступили к труду, нам сразу стало ясно, что мы занялись весьма малоизученной областью культуры», — отметила руководитель научного направления ингушского историко- географического общества «Дзурдзуки» Танзила Дзаурова.

Нотные тексты, ранее опубликованные в сборниках и газетах 1939-1999 гг., а также неизданные ноты из рукописей композиторов, хранившиеся в архивах 1932-1936 гг. (ГАРО), составили раздел «Ингушские мелодии». Более того, нотированы и представлены мелодии, хранившиеся в архивах РГАФД г. Москвы, ГТРК «Ингушетия», а также в архивах КБИГИ г. Нальчика. Все произведения переложены на ноты композиторами.

«Написать книгу — это отдельная работа. Было много поездок, сотни переписок, работа в библиотеках, музеях, архивах, так как доступного материала изначально было мало. И тут получилось сразу два тома. Очень большая команда трудилась над «Музыкальным атласом», — подчеркнула Танзила Дзаурова.

Отмечается, что проект реализован в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив.