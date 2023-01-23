Мероприятие

В Ингушетии прошла Всероссийская акция «Студенческий десант»

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В Ингушетии в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» состоялось профилактическое мероприятие, участниками которого стали учащиеся Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа.

Мероприятие, приуроченное ко Дню российского студенчества, провели начальник штаба юнармейского движения республики Мадина Богатырева и ее заместитель Батыр Эгиев совместно с представителями межмунициапального отделения МВД России «Малгобекский».

Как рассказала газете «Ингушетия» Мадина Богатырева, в актовом зале отделения перед студентами юридического факультета колледжа выступили полицейские, которые познакомили ребят с нормами законодательства об административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистского и террористического характера. Молодежь предупредили об опасности сомнительных знакомств в интернете и ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Также на мероприятие был приглашен директор Ресурсного центра добровольчества Назир Галаев, который рассказал ребятам о той работе, которую в республике осуществляют члены добровольческого движения в рамках акции «Мы вместе». А Мадина Богатырева рассказала, какие акции проводят юнармейцы вместе с добровольцами.

Затем полицейские провели для будущих юристов экскурсию по территории межмуниципального отдела, рассказали ребятам об особенностях работы дежурной части, следственного подразделения, продемонстрировали умения служебной собаки.

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