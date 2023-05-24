Соревнования

В Ингушетии прошли республиканские соревнования по легкоатлетическому четырехборью

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На стадионе имени Рашида Аушева в городе Назрани прошли республиканские соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка юных» среди мальчиков и девочек 2011-2012 годов рождения.

Как сообщили в Минспорта республики, в программе соревнований были такие дисциплины, как бег, эстафета 4×100 и легкоатлетическое четырёхборье. Участвовали команды из разных школ районов и городов региона, организатором соревнований выступила Федерация легкой атлетики Ингушетии.

Команды готовились к соревнованиям несколько недель, тренировались в школах и даже во дворах своих домов. Каждый участник был настроен на победу и готовился к стартам со всей серьезностью.

Отмечается, что начало соревнований было запланировано на 10 утра. Ребята собрались на стадионе и начали разминку. Затем началась первая дисциплина — бег эстафета 4×100. Команды состязались в скорости и точности передачи эстафетной палочки.

Участники легкоатлетического четырёхборья соревновались в прыжках в высоту и в длину, метании снарядов, а также беге на 500 и 600 метров. Каждый атлет старался показать лучший результат и получить как можно больше очков для своей команды.

По окончании состязаний по всем дисциплинам были подведены итоги. Победителем стала команда ГБОУ «СОШ № 2 г. Магас», которая показала отличные результаты во всех дисциплинах, диплом второй степени получила команда ГБОУ «Центр образования г. Магас», которая не уступала первой команде, но до победы не хватило всего двух баллов, и третьими стали учащиеся ГБОУ «СОШ № 19 г. Назрань». Все участники получили заслуженные награды и грамоты за участие в соревнованиях.

 

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