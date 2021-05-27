В Ингушетии прошли совместные пожарно-тактические учения сотрудников Росгвардии и МЧС

Личный состав отработал методы эвакуации людей и материальных ценностей, способы и приемы подачи огнетушащих средств при ликвидации возгораний, а также взаимодействие МЧС с нештатным пожарным расчетом и сотрудниками вневедомственной охраны в совместной работе при ликвидации возгорания.

В ходе тренировки правоохранители показали высокий уровень слаженности действий. Все поставленные учебные задачи были выполнены в полном объеме.

«Подобные совместные учения представляют собой хорошую методическую базу для отработки навыков несения службы в экстренных ситуациях», — отметил начальник инспекции пожарной безопасности территориального управления Росгвардии майор Мухамед Сабиев, сообщает пресс-служба ведомства.