В Ингушетии прошли совместные пожарно-тактические учения сотрудников Росгвардии и МЧС
На базе административного здания Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии проведены совместные с Главным управлением регионального МЧС пожарно-тактические учения, направленные на отработку действий ведомств по эвакуации людей при возникновении ЧС, а также по тушению условного пожара в здании с массовым пребыванием людей.
Личный состав отработал методы эвакуации людей и материальных ценностей, способы и приемы подачи огнетушащих средств при ликвидации возгораний, а также взаимодействие МЧС с нештатным пожарным расчетом и сотрудниками вневедомственной охраны в совместной работе при ликвидации возгорания.
В ходе тренировки правоохранители показали высокий уровень слаженности действий. Все поставленные учебные задачи были выполнены в полном объеме.
«Подобные совместные учения представляют собой хорошую методическую базу для отработки навыков несения службы в экстренных ситуациях», — отметил начальник инспекции пожарной безопасности территориального управления Росгвардии майор Мухамед Сабиев, сообщает пресс-служба ведомства.