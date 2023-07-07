В Ингушетии прошли юниорские соревнования по боксу в рамках всероссийского марафона

Организатором турнира выступил совет сторонников партии «Единая Россия» в Ингушетии во главе с его председателем Магомедом Бекмурзиевым. В мероприятии приняли участие заместитель секретаря ИРО «ЕР» по агитационно-пропагандистской работе Мустафа Цуров, депутат Народного собрания Харон Саутиев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в г. Малгобеке Усман Евлоев, депутаты городского совета и представители спортшколы города.

Как сообщили в региональном отделении «ЕР», около 20 юных спортсменов оспаривали призовые места в разных весовых категориях. По окончании турнира победителям были вручены грамоты и небольшие презенты.

«Это заслуженное признание и поощрение их усилий, а также стимул для дальнейшего развития и достижения новых вершин в боксе», — отметил Магомед Бекмурзиев.

Напомним, Всероссийский марафон «Сила России» по соревнованиям юниоров по боксу стал ярким спортивным событием, которое объединило молодых боксеров и стало площадкой для развития и продвижения бокса в регионе. Это мероприятие подчеркнуло важность спорта в жизни молодежи, его роль в формировании здорового образа жизни и развитии силы духа.