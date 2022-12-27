В Ингушетии прошло более тысячи мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России

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В Ингушетии в 2022 году прошло более тысячи мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России, а также к 30-летию возрождения республики. Об этом в рамках отчета о проделанной ведомством работе в текущем году Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову рассказала министр культуры Залина Льянова, сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерством культуры Ингушетии и его подведомственными организациями к настоящему времени реализовано более тысячи мероприятий», — сказала министр.

По ее словам, наиболее важные из них — фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!», мероприятие, посвященное 252-й годовщине единения Ингушетии с Россией, II Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей «Дуэтино», праздничное мероприятие, посвященное 30-летию образования Республики Ингушетия, второй ежегодный концерт-фестиваль национальной гармони «Пандара оаз».

Кроме того, учреждения культуры республики участвовали в мероприятиях, проходивших в других регионах страны, таких как XXI Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу» в Ростове-на-Дону, I Всероссийская детская фольклориада в Чебоксарах, XX Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» в Махачкале.

Глава Ингушетии выразил мнение, что необходимо активнее вовлекать подрастающее поколение в культурные мероприятия, проводить больше конкурсов и фестивалей.

«Можно разработать специальный план конкурсов на период до 2024 года и начинать их реализацию. Конкурсы эти или культурные состязания обязательно должны заканчиваться награждением победителей и участников призами, грамотами, вплоть до того, что руководство республики будет участвовать в их проведении и награждении тоже. К примеру, можно проводить конкурсы на чтение произведения, по игре на национальных инструментах, рисованию», — отметил Калиматов.

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