В Ингушетии прошло ежегодное августовское педагогическое совещание

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов, сенатор Мухарбек Барахоев, заместитель председателя Народного собрания Аза Хашиева и вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова.

В своем видеообращении к учителям, министр просвещения России Сергей Кравцов обратил внимание на важность и ценность преподавательской деятельности и поблагодарил их за успешную реализацию федеральных образовательных программ на местах.

Выступившая с докладом Эсет Бокова рассказала о значимых проектах, которые уже запущены и планируются к реализации, а также о новшествах, которые вступят в силу с нового учебного года.

В частности, с 1 сентября этого года внедряется единая модель профориентации. Во всех общеобразовательных учреждениях с 6 по 11 классы в рамках внеурочной деятельности будут проводиться занятия «Россия — мои горизонты».

Вице-премьер также обратила внимание на патриотическое воспитание школьников и студентов.

С докладами на совещании выступили заместители министра образования и науки Пятимат Угурчиева и Зарема Падиева, руководитель регионального отделения «Движения первых» Марина Албогачиева.

«В Год педагога и наставника, совещание стало площадкой для награждения отличившихся в прошедшем учебном году учителей. Грамотами Главы Ингушетии поощрены 18 педагогов из различных школ республики», — отметили в пресс-службе ведомства.