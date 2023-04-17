В Ингушетии прошло мероприятие по допризывной подготовке «Почувствуй юность в сапогах»

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, в рамках мероприятия ученикам старших классов сунженской школы № 3 военнослужащие продемонстрировали солдатский шаг, показали боевую технику, рассказали про особенности военной службы, а также продемонстрировали разборку и сборку автомата.

Отмечается, что ребятам провели экскурсию по плацу, казарме, столовой и порекомендовали все же рассмотреть возможность поступления в военные вузы и ссузы страны.