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В Ингушетии прошло мероприятие по допризывной подготовке «Почувствуй юность в сапогах»

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В воинской части с. п. Троицкое в Ингушетии прошло очередное мероприятие по допризывной подготовке «Почувствуй юность в сапогах», организованное Комитетом по делам молодёжи республики и ГБУ «Молодой патриот».

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, в рамках мероприятия ученикам старших классов сунженской школы № 3 военнослужащие продемонстрировали солдатский шаг, показали боевую технику, рассказали про особенности военной службы, а также продемонстрировали разборку и сборку автомата.

Отмечается, что ребятам провели экскурсию по плацу, казарме, столовой и порекомендовали все же рассмотреть возможность поступления в военные вузы и ссузы страны.

 

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