В Ингушетии прошло межведомственное учение по нейтрализации угрозы холеры

Как сообщили в Роспотребнадзоре по региону, по легенде учений, в связи с выявлением у пассажира, прибывшего из Турции, особо опасного инфекционного заболевания — холеры, был срочно организован комплекс мер.

Участники учений продемонстрировали алгоритм действий и схему оповещения всех заинтересованных служб. Были соблюдены правила организации и проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, порядок надевания и снятия защитной одежды (противочумного защитного костюма), проведения заключительной дезинфекции в очаге особо опасной инфекции, а также доставки больного в мельцеровский бокс холерного госпиталя на базе ГБУ «ИРКБ им. А. О. Ахушкова».

Также была проведена отработка алгоритма эпидемиологического расследования возможного очага инфекции, которая может вызвать чрезвычайную ситуацию в Республике Ингушетия.

