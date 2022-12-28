В Ингушетии прошло новогоднее мероприятие для детей участников СВО и переселенцев

До начала представления министр культуры Залина Льянова поприветствовала ребятишек и их родителей, пожелала в наступающем году крепкого здоровья и мирного неба над головой.

«По поручению Главы Республики министерства и ведомства, каждый в своем направлении, оказывают всяческую поддержку и внимание семьям защитников Родины. Вот и министерство культуры решило подарить детишкам замечательную сказку и дополнить приятным бонусом в виде сладкого подарка. Очень хочется, чтобы у этих, да и у всех детей в новом году остались в памяти только приятные и радостные воспоминания. Мы очень надеемся, что это полуторачасовое представление скрасит их жизнь», — отметила Льянова.