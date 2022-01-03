Память

В Ингушетии прошло памятное мероприятие к 79-летию освобождения города Малгобека от фашистов

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Памятный митинг, посвященный 79-летию со дня освобождения города от немецких захватчиков 3 января 1943 года, прошел сегодня в Малгобекском сквере памяти и славы. В мероприятии приняли участие вице-премьер республики Марьям Амриева, представители общественных движений, гости и горожане.

«3 января — это действительно День победы для нас, для нашего города, потому что в те далекие дни — суровой зимой 1942-1943 годов — решалась судьба Кавказа», — отметила Амриева в своем выступлении.

Она напомнила, что в битве за Кавказ Малгобекское сражение имело неоценимое и решающее значение, и жители республики вместе с бойцами Красной Армии героически отстояли город, отдавая свои жизни за наше мирное будущее.

Вице-премьер также добавила, что этот великий подвиг, совершенный солдатами, офицерами, женщинами, стариками и даже детьми, был безусловно признан — 8 октября 2007 года в память об их мужестве, стойкости и героизме указом Президента России Малгобеку было присвоено звание «Города воинской славы».

Почтив память тех, кто остался на поле брани минутой молчания, участники митинга под звуки песни «Журавли» — символа памяти о павших в Великой Отечественной войне — возложили цветы к стеле и памятнику погибшим защитникам города Малгобека, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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