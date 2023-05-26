В ходе состязаний, приуроченных ко Дню республики, спортсмены были поделены на группы по возрасту и уровню подготовки, что позволило сделать соревнования более интересными и захватывающими.

По информации Минспорта РИ, по итогам первенства золотые медали завоевали Шаухалов Илез (38 кг), Нальгиев Магомед-Саид (36 кг), Нальгиев Магомед-Али (23 кг), Баркинхоев Амир (28 кг), Даурбеков Мухаммад (26 кг), Даурбеков Мухаммад (32 кг), Сакалов Абдул-Малик (45 кг), Плиев Абдуллах (24 кг), Накастхоев Ибрагим (54 кг).

Обладателями серебряных медалей стали Плиев Усман (20 кг), Цуров Мовсар (40 кг), Нальгиев Магомед-Амин (21 кг), Хашагульгов Салях (64 кг), Мальсагов Мустафа-Эфенди (80 кг), Сакалов Сулейман (36 кг), Накастхоев Мухаммад (26 кг), Накастхоев Саид (26 кг).

Бронза досталась Шаухалову Адаму (36 кг), Накастхоеву Исмаилу (51 кг), Накастхоеву Ибрагиму (57 кг), Угурчиеву Магомеду (30 кг), Накастхоеву Адаму (68 кг).

В общекомандном зачете первое место завоевал клуб «Вайнах», второе место — клуб «Горец», третье место — клуб «Назрань».

Наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и проявили настоящий дух борьбы. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных городов и районов республики.