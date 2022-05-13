Образование

В Ингушетии прошёл очередной тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2022»

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В Ингушетии прошёл очередной очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2022».

В рамках задания под названием «Мастер-класс» каждый из пяти участников за 20 минут должен был продемонстрировать на сцене индивидуальные методики, приёмы и другие образовательные технологии, применяемые в ходе учебного процесса. Это — возможность продемонстрировать строгому жюри не только профессиональный подход, но и собственные наработки в раскрытии сложных тем учебной программы.

По словам наблюдавших за состязанием педагогов, в каждом выступлении коллег чувствовалась искренняя любовь к своей работе.

У учителя биологии Карабулакской гимназии № 1 Майи Ахильговой, учителя географии школы № 15 города Назрани Анжеллы Дзортовой, учителя английского языка Назрановской гимназии № 1 Назира Точиева, учителя истории школы — детского сада № 1 сельского поселения Кантышево Зухры Гадиевой и учителя математики основной общеобразовательной школы № 8 сельского поселения Сагопши Фатимы Газдиевой впереди серьезные испытания: третий очный тур «Учитель — лидер». Их ждёт разговор с министром образования и науки Ингушетии за круглым столом.

Торжественное закрытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2022» и определение победителя состоится в конце мая.

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