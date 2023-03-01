В Ингушетии прошёл открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду
Комитет по туризму совместно с Олимпийским комитетом Ингушетии провёл на базе всесезонного курорта «Армхи» открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду среди взрослых, посвященный Дню зимних видов спорта.
Как сообщили в туристическом ведомстве региона, участникам соревнований, занявшим призовые места, вручили ценные призы, кубки, медали, а также всех наградили дипломами.
Любители зимних видов спорта соревновались в двух дисциплинах: лыжи и сноуборд. К участию в соревнованиях были допущены взрослые, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.