В Ингушетии прошёл открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду

Как сообщили в туристическом ведомстве региона, участникам соревнований, занявшим призовые места, вручили ценные призы, кубки, медали, а также всех наградили дипломами.

Любители зимних видов спорта соревновались в двух дисциплинах: лыжи и сноуборд. К участию в соревнованиях были допущены взрослые, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.