Карате

В Ингушетии прошёл открытый турнир по карате в защитной экипировке

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В средней общеобразовательной школе № 2 города Сунжа прошёл открытый турнир по карате в защитной экипировке. Организатором соревнований выступил директор спортивной школы Сунженского района Исмаил Рассумов.

По итогам турнира первое место заняли Евлоев Абдул-Самад, Муртазов Мовла, Типоев Хазбулат, Тумгоев Умар, Атабаев Исмаил, Махаев Амир, Баркинхоев Магомед, Акиев Артур, Цечоев Мухаммед, Цороев Муслим, Тумгоев Мухаммед, Гоирбеков Ибрагим.

Серебряными призёрами стали Нальгиев Рохман, Хашагульгов Ибрагим, Актамиров Эздий, Саутиев Саид-Мухаммед, Евлоев Адам, Цуцаев Сайфула, Дарсигов Ибрагим, Мажиргов Насрудин, Галаев Адам, Эльмурзиев Магомед, Харсиев Мансур, Цуцаев Асланбек, Мажиргов Магомед.

Бронзовыми призёрами стали Богатырев Микаил, Евлоев Берс, Костоев Али, Ялхароев Сайфула, Тебоев Абулла, Цороев Рассул, Цороев Саид, Атабаев Абукар, Темирханов Магомед.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, Исмаил Рассумов — обладатель черного пояса IV дана по карате. Награжден знаками «Почетный работник образования Республики Ингушетия», «Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия», неоднократно награждался почетными грамотами Главы республики. В декабре 2015 года был поощрен именными часами министра МЧС России.

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