Велопробег

В Ингушетии прошёл оздоровительный велопробег Магас — Малгобек

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В столице Ингушетии на днях от башни Согласия после коллективной зарядки стартовал велозаезд по маршруту Магас — Малгобек.

Мероприятие было организовано региональным Комитетом по туризму совместно с центром культуры, спорта и туризма г. Магаса и администрацией г. Малгобека.

Как сообщили газете «Ингушетия» в туристическом ведомстве республики, на велопробег подали заявку 36 человек, на зарядку пришли около 100 человек, в заезде приняли участие 15 человек. Всего участники спортивного мероприятия проехали 65 км.

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