Мероприятие было организовано региональным Комитетом по туризму совместно с центром культуры, спорта и туризма г. Магаса и администрацией г. Малгобека.

Как сообщили газете «Ингушетия» в туристическом ведомстве республики, на велопробег подали заявку 36 человек, на зарядку пришли около 100 человек, в заезде приняли участие 15 человек. Всего участники спортивного мероприятия проехали 65 км.