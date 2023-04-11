Шахматы

В Ингушетии прошёл региональный этап всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья»

0

В стенах лицея-центра одарённых детей «Олимп» в Ингушетии прошёл региональный этап всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья».

В соревнованиях приняли участие команды из различных школ республики, члены которых ребята до 2009 г. р. По словам главного судьи турнира Тимура Гадаборшева, игры проходили по швейцарской системе.

Вице-президент Федерации шахмат республики Магомед Бекмурзиев особо отметил, что Ингушетия занимает ведущее место по древней игре среди субъектов СКФО. Так, трое детей прошли отбор на чемпионат России.

Напомним, команда, занявшая первое место на региональном этапе «Белой ладьи», представит Ингушетию на всероссийском этапе в Сочи.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителей Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском диктанте здоровья
Сенатор Белан Хамчиев оказал гуманитарную помощь ингушским военнослужащим в зоне СВО
Сборная команда Ингушетии по боксу завоевала семь медалей различного достоинства в Черкесске
Сборная Ингушетии успешно выступила на чемпионате России по панкратиону
В Ингушетии «черный лесоруб» ответит еще и за кражу дорожного металлического ограждения
Глава Ингушетии уверен: рост промпроизводства на 10,8% в регионе — не предел
В двух ДТП на одном и том же участке дороги в Ингушетии пострадали 3 человека
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии
За хранение почти полкилограмма марихуаны житель Ингушетии получил 1,5 года колонии
Прокурором Карабулака Ингушетии назначен Джамбулат Могушков
Центр подготовки спортсменов Ингушетии попал в федеральный реестр

Главное

Яндекс.Метрика

 