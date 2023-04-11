В Ингушетии прошёл региональный этап всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья»

В соревнованиях приняли участие команды из различных школ республики, члены которых ребята до 2009 г. р. По словам главного судьи турнира Тимура Гадаборшева, игры проходили по швейцарской системе.

Вице-президент Федерации шахмат республики Магомед Бекмурзиев особо отметил, что Ингушетия занимает ведущее место по древней игре среди субъектов СКФО. Так, трое детей прошли отбор на чемпионат России.

Напомним, команда, занявшая первое место на региональном этапе «Белой ладьи», представит Ингушетию на всероссийском этапе в Сочи.