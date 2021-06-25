В Ингушетии прошёл республиканский конкурс чтецов Священного Корана
Во Дворце культуры города Назрани прошел республиканский конкурс чтецов Священного Корана, организованный благотворительным фондом «Вошал» при поддержке Миннаца Ингушетии.
Жюри конкурса состояло из компетентных специалистов из других регионов. Участников распределили на две возрастные группы: младшие — до 12 лет; старшие — от 12 лет.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Миннаца региона, призовые места распределились следующим образом: в младшей группе, категория амма джуз, первое место занял Махмуд Плиев, второе место — Ислам Белхароев, третье место — Хасан Амхадов; в старшей группе, категория 28-й, 29-й, 30-й джузы, на первом месте — Адам Умаров, на втором — Абдулла Борзов, на третьем — Абубакар Эльджаркиев.
Победителям конкурса были вручены денежные призы.