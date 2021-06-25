В Ингушетии прошёл республиканский конкурс чтецов Священного Корана

Жюри конкурса состояло из компетентных специалистов из других регионов. Участников распределили на две возрастные группы: младшие — до 12 лет; старшие — от 12 лет.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Миннаца региона, призовые места распределились следующим образом: в младшей группе, категория амма джуз, первое место занял Махмуд Плиев, второе место — Ислам Белхароев, третье место — Хасан Амхадов; в старшей группе, категория 28-й, 29-й, 30-й джузы, на первом месте — Адам Умаров, на втором — Абдулла Борзов, на третьем — Абубакар Эльджаркиев.

Победителям конкурса были вручены денежные призы.