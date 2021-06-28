В Ингушетии прошёл турнир по воркауту

В соревнованиях в парке семейного отдыха приняли участие двадцать атлетов. Разыгрывалось 6 призовых мест в двух категориях: до 18 лет, от 18 и выше. После завершения турнира председатель Союза волонтёров Мовлат Шутуров, сообщила его пресс-служба, и руководитель Team Abrek Абдул-Малик Барахоев вручили награды победителям.

Благодаря спонсорам мероприятия чемпионы получили грамоты, медали, денежные призы, часы, маленькие сувениры и сертификаты на бесплатный обед.