Турнир

В Ингушетии прошёл турнир по воркауту

0

В городе Сунжа прошёл турнир по воркауту, инициаторами проведения которого выступил Союз волонтёров Ингушетии совместно с Комитетом по делам молодежи республики и клубом Team Abrek.

В соревнованиях в парке семейного отдыха приняли участие двадцать атлетов. Разыгрывалось 6 призовых мест в двух категориях: до 18 лет, от 18 и выше. После завершения турнира председатель Союза волонтёров Мовлат Шутуров, сообщила его пресс-служба, и руководитель Team Abrek Абдул-Малик Барахоев вручили награды победителям.

Благодаря спонсорам мероприятия чемпионы получили грамоты, медали, денежные призы, часы, маленькие сувениры и сертификаты на бесплатный обед.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальную библиотеку Ингушетии поступил документальный фильм об Ингушетии — стране башен
Более 61,5 тыс. человек в Ингушетии сделали прививку от коронавируса
Руководитель Казначейства России Артюхин прибыл в Ингушетию с рабочим визитом
В Ингушетии увеличивают резерв коек из-за роста числа заболевших Covid-19
В Ингушетии расследуют дело о загрязнении реки Сунжа с ущербом в 733 млн рублей
Ингушская делегация представляет республику на фестивале «Горцы» в Дагестане
Власти Джейрахского района Ингушетии будут ежедневно проверять состояние флагов на Столовой горе
В горах Ингушетии идут репетиции спектакля «Кровная месть»
В Ингушетии прошел турнир по любительскому картингу среди молодёжи
На ингушском родовом кладбище в селении Терк, в окрестностях Владикавказа, прошел субботник
В Магасе пытаются решить проблему с плохим запахом

Главное

Яндекс.Метрика

 