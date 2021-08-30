Следком

В Ингушетии против судебного пристава с фальшивым дипломом возбуждено уголовное дело

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По материалам оперативно-розыскной деятельности, поступившим из управления ФСБ по Ингушетии, возбуждено уголовное в отношении жителя республики, устроившегося на работу судебным приставом-исполнителем по поддельному диплому, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 16 марта 2020 года гражданин с целью трудоустройства в органы принудительного исполнении России, достоверно зная, что приобретенный им в январе 2020 года у неустановленного лица диплом о получении среднего профессионального образования является подложным, лично предоставил в отделение государственной службы и кадров УФССП по Ингушетии заявление о приеме его на службу вместе с нотариально заверенной копией вышеуказанного документа в качестве подлинного вместе с приложением на свое имя.

По результатам рассмотрения заявления принято решение о принятии его на должность младшего судебного по обеспечению установленного порядка деятельности судов районного отделения судебных приставов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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