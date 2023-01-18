В Ингушетии проведут боевые стрельбы на полигоне

Для того, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения боевых стрельб, запрещается проход людей и проезд техники на территорию полигона и прогон (выпас) животных в указанный период.

Напомним, учения проходят в соответствии с планом подготовки подразделений, сообщили газете «Ингушетия» в Троицком гарнизоне.

Даты проведения стрельб: 01.02, 02.02, 03.02, 06.02, 07.02, 08.02, 09.02, 10.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 20.02, 21.02, 22.02, 23.02, 24.02, 27.02, 28.02.