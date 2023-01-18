В Ингушетии проведут боевые стрельбы на полигоне
На полигоне войсковой части, дислоцированной в 4 км севернее сельского поселения Троицкое в Ингушетии, в будние дни февраля текущего года с 09:00 до 14:00 и с 16:00 до 03:00 следующего дня будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия и огневых средств боевых машин.
Для того, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения боевых стрельб, запрещается проход людей и проезд техники на территорию полигона и прогон (выпас) животных в указанный период.
Напомним, учения проходят в соответствии с планом подготовки подразделений, сообщили газете «Ингушетия» в Троицком гарнизоне.
Даты проведения стрельб: 01.02, 02.02, 03.02, 06.02, 07.02, 08.02, 09.02, 10.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 20.02, 21.02, 22.02, 23.02, 24.02, 27.02, 28.02.