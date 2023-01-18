В Ингушетии проведут боевые стрельбы на полигоне

0

На полигоне войсковой части, дислоцированной в 4 км севернее сельского поселения Троицкое в Ингушетии, в будние дни февраля текущего года с 09:00 до 14:00 и с 16:00 до 03:00 следующего дня будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия и огневых средств боевых машин.

Для того, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения боевых стрельб, запрещается проход людей и проезд техники на территорию полигона и прогон (выпас) животных в указанный период.

Напомним, учения проходят в соответствии с планом подготовки подразделений, сообщили газете «Ингушетия» в Троицком гарнизоне.

Даты проведения стрельб: 01.02, 02.02, 03.02, 06.02, 07.02, 08.02, 09.02, 10.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 20.02, 21.02, 22.02, 23.02, 24.02, 27.02, 28.02.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выбрали четыре МКД для реконструкции
В Ингушетии в 2022 году среди неинфекционных заболеваний преобладали сердечные недуги
27 лет колонии на четверых получили сторонники террористов из Ингушетии
В Ингушетии число центров «Точка роста» для школьников продолжает расти
В Ингушетии собрался круг регионального отделения Федерации союза казаков России
Учащихся Ингушетии приглашают на дистанционную олимпиаду по истории и культуре Санкт-Петербурга
В музее ИЗО Ингушетии состоялась выставка-продажа картин по итогам благотворительного пленэра
Житель Ингушетии пополнил ряды террористов «Катибы»
Сводный план тушения пожаров в Ингушетии сформирован
Самые масштабные субботники в стране провели в Ингушетии
В Карабулаке Ингушетии устраняют последствия аварии на магистральном водопроводе

Главное

Яндекс.Метрика

 