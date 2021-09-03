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В Ингушетии проведут инвентаризацию недостроенных и бесхозных объектов

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На совещании под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в Магасе обсуждалась ситуация с объектами незавершенного строительства, законность предоставления принадлежащих республике и муниципалитетам территорий и площадей частным организациям на правах аренды, их фактическая оплата, которой пополняется бюджет, а также ущерб, наносимый отсутствием платежей.

Руководитель субъекта обозначил основную проблему — это возможное отсутствие в обозримом будущем земельных участков для реализации объектов социального назначения, недостаток которых уже ощутим. По его словам, уже не первый год наблюдается тенденция их возведения на окраинах городов и сел.

В качестве примера на совещании с участием представителей кабинета министров и администрации Магаса была рассмотрена ситуация с градостроительными возможностями и перспективами столицы республики.

По мнению Калиматова, наличие заброшенных зданий, завершение которых находится под вопросом, влияет на облик города. Это касается также и всего региона. Он дал поручение Минимущества республики и муниципальным властям провести инвентаризацию всех арендованных земель и площадей, в большей степени уделяя внимание недостроенным объектам.

«До 15 октября предоставьте мне информацию, сколько в соответствии с договорами аренды сдается площадей и земель в каждом районе и городе, для каких целей они предоставлены — производственных или иных коммерческих, сколько взимается платы по факту и сколько должно поступать в бюджет», — поручил Глава Ингушетии.

Также он подчеркнул, что в отношении «замороженных» объектов частного строительства должна быть проведена отдельная работа.

«По каждому случаю доложите, планируется ли окончание и ввод в эксплуатацию. Если нет, составьте план дальнейших действий со стороны властей: расторжение договора, возвращение земель муниципалитету, выкуп, выставление на торги или снос — выберите оптимальную форму решения. У нас огорожены забором огромные пустыри, в центре города стоят неиспользуемые «гробы» — иначе их не назовешь», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

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