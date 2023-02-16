В Ингушетии проведут капремонт трансформаторов для надежного электроснабжения 83 тыс. жителей

Комплекс мер предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, в которую в числе мероприятий включен капитальный ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 32 МВА на подстанции 110/35/6 кВ «Вознесеновская-2». От стабильного функционирования энергообъекта зависит надежное электроснабжение трех сельских поселений, где проживают более 8 тысяч человек и расположено 22 социально значимых учреждения.

Важная часть подготовки к сезону сложных погодных условий и максимальных нагрузок — капитальный ремонт силового трансформатора 20 МВА на подстанции 110/35/6 кВ «Старая». Системная надежность данного питающего центра означает свет в домах почти 34 тысяч жителей республики и на 15 объектах социальной значимости.

Первостепенным для качественного электроснабжения 57 социально значимых объектов и 42 тысяч жителей крупнейшего города региона станет капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 16 МВА на подстанции 110/35/10 кВ «Назрань».

Силовые трансформаторы называют «сердцем» подстанций. Они выступают основным структурным элементом, который преобразует поступающее извне напряжение, повышая или понижая его до необходимых значений.

«Оборудование питающих центров в программе подготовки к зиме — пункт особого внимания. И в первую очередь по масштабу и значимости для успешного развития территорий. К примеру, ремонт четырех силовых трансформаторов на подстанциях позволит нам обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение 83 тысяч жителей семи населенных пунктов республики. Кроме того, будет повышена надежность функционирования почти 100 расположенных здесь социально значимых учреждений», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 5 % больше, чем в 2022 году.