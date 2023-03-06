Туризм

В Ингушетии проведут конференцию «Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий»

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Комитет по туризму Ингушетии 9 марта откроет конференцию «Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий».

В республике намерены заняться развитием устойчивого сельского туризма. Как считают в туристическом ведомстве региона, провести эту работу могут специалисты некоммерческих организаций, развивающие гражданское общество на сельских территориях, органы власти и местного самоуправления, осуществляющие программы развития данного направления в своих муниципальных образованиях.

Также подключиться к реализации этого перспективного направления могут сельские предприниматели, создающие новые рабочие места, и просто активные жители, желающие сделать жизнь на селе разнообразнее и ярче.

Отмечается, что участникам мероприятия продемонстрируют успешный опыт развития сельского туризма в Пензенской области — проект возрождения мордовского села Даньшино.

 

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