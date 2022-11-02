В Ингушетии проведут лесозащитные мероприятия на территории более 2 тыс. га

«Всего планируется проведение лесозащитных мероприятий на землях лесного фонда республики в 2023 году на площади 2001 га, в том числе лесопатологическое обследование на площади 1410 га, выборочные санитарные рубки на площади 275 га и уборка неликвидной древесины на площади 316 га. Мероприятия планируются провести в Сунженском и Назрановском участковых лесничествах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при подборе участков леса специалисты руководствовались данными государственного лесопатологического мониторинга и результатами лесопатологических обследований.