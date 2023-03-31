Ярмарка

В Ингушетии проведут очередную продовольственную ярмарку

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В Карабулаке 1 апреля откроется продовольственная ярмарка, организованная по поручению Главы Ингушетии.

В администрации муниципального образования особо отметили, что жители и гости города смогут приобрести на ярмарке по доступным ценам экологически чистую продукцию сельхозтоваропроизводителей республики, а также соседних регионов.

Место проведения мероприятия — улица Джабагиева, площадка перед гипермаркетом «CITY Центр». Время работы ярмарки — с 9:00 до 13:00 ч.

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