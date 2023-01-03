Экология

В Ингушетии проведут оздоровление участка реки Сунжа

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Власти Ингушетии в 2023 году проведут работы по оздоровлению обмелевшего участка реки Сунжа в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» выполнены проектно-изыскательские работы оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа в Магасе протяженностью 4,6 км, реализация работ будет осуществляться в 2023-2024 годах, что позволит нам провести оздоровление реки и предотвратить дальнейшую деградацию водного объекта.

Также в этом году по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» будут проведены руслорегулировочные работы на реках Яндырка и Сурхахи общей протяженностью 8,5 км за счет федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные мероприятия позволят защитить население и объекты экономики в сельских поселениях Назрановского района. На выполнение работ необходимо 24,7 млн рублей, которые уже предусмотрены в федеральном бюджете.

Одной из целей нацпроекта «Экология» является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления, экологической реабилитации и расчистки не менее 260 км участков русел рек, а также очистки от мусора берегов озер и рек. В федеральном проекте участвует 51 регион России.

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