В Ингушетии проведут велопробег ко Дню флага республики

Как сообщили в молодёжном ведомстве Ингушетии, велопробег стартует от Мемориала памяти и славы в Назрани и завершится у «Башни согласия» в Магасе.

Отмечается, что участников мероприятия будут сопровождать карета скорой медицинской помощи, отдельная грузовая и пассажирская машины, чтобы облегчить путь тем, кто сошёл с дистанции. Велосипедистам по мере необходимости будет выдаваться вода, на месте организуют горячее питание и холодный квас.

В стартах могут принять участие все желающие с собственным велосипедом. Для участия необходимо написать на номер телефона +7-928-742-91-82 свои ФИО с пометкой «велопробег».