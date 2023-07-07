Велопробег

В Ингушетии проведут велопробег ко Дню флага республики

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Спортивный клуб «Чингиз» совместно с Комитетом по делам молодёжи республики ко Дню ингушского флага проведёт велопробег.

Как сообщили в молодёжном ведомстве Ингушетии, велопробег стартует от Мемориала памяти и славы в Назрани и завершится у «Башни согласия» в Магасе.

Отмечается, что участников мероприятия будут сопровождать карета скорой медицинской помощи, отдельная грузовая и пассажирская машины, чтобы облегчить путь тем, кто сошёл с дистанции. Велосипедистам по мере необходимости будет выдаваться вода, на месте организуют горячее питание и холодный квас.

В стартах могут принять участие все желающие с собственным велосипедом. Для участия необходимо написать на номер телефона +7-928-742-91-82 свои ФИО с пометкой «велопробег».

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