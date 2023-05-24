В Ингушетии проведут Всероссийский конкурс чтецов Корана памяти Суламбека Евлоева

«Благотворительный фонд «Вошал» («Братство») с 29 по 31 мая в столице республики городе Магасе планирует провести Всероссийский конкурс чтецов Корана памяти первого муфтия Ингушетии, почитаемого исламского богослова Сулабека Шохботовича Евлоева», — сказал представитель ведомства.

Суламбек Евлоев родился в 1937 году в городе Орджоникидзе (Владикавказе). Малолетним ребенком, как и весь ингушский народ, оказался в депортации. Семья жила в Карагандинской области, в небольшом казахстанском городке Балхаш.

После возращения на Родину поступил учиться в Северокавказский горно-металлургический институт, который окончил с отличием в 1965 году. В последующем он в разные годы работал учителем в Али-Юртовской восьмилетней школе, трудился на руководящих должностях на Назрановском заводе «Электроинструмент», в управлении «Чечингавтодор». Прекрасные технические знания даже принесли ему славу изобретателя. В 1967 году Суламбек Шахботович стал обладателем авторского свидетельства, выданного комитетом по делам изобретений и открытий при Совете министров СССР.

Одновременно он тянулся и к исламским наукам. Наставником Суламбека Евлоева стал известный богослов Магомед Оздоев. Также он становится студентом восточного факультета Ленинградского государственного педагогического института, глубоко изучает арабский язык. Неустанные молитвы Суламбека Шахботовича Евлоева были об укреплении морали и нравственности в обществе, о сохранении семейных и исламских традиций. В таком же ключе воспитал он и своих восьмерых детей.

Известный религиозный деятель удостоен высшей награды Ингушетии ордена «За заслуги». Также награжден орденом ООН «За единение», медалью «Дружба народов» Международной организации «Милосердие», орденом Славы I степени за заслуги перед Отечеством и казачеством, орденом «За веру и верность».

Умер известный и уважаемый исламский богослов в феврале 2008 года в возрасте 70 лет.