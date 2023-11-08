Акция

В Ингушетии провели акцию «Нет ненависти и вражде»

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Представителями Миннаца Ингушетии совместно с сотрудниками ЦПЭ МВД по республике и волонтерами Ресурсного центра добровольчества региона проведена акция «Нет ненависти и вражде».

Отмечается, что участники мероприятия распространяли памятки и буклеты в целях профилактики экстремизма и терроризма.

«Акция направлена на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, в том числе предупреждение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в экстремистскую деятельность», — сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики.

По словам организаторов мероприятия, для успешного противостояния экстремизму и терроризму необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений.

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