В Ингушетии провели акцию «Нет ненависти и вражде»

Отмечается, что участники мероприятия распространяли памятки и буклеты в целях профилактики экстремизма и терроризма.

«Акция направлена на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, в том числе предупреждение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в экстремистскую деятельность», — сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики.

По словам организаторов мероприятия, для успешного противостояния экстремизму и терроризму необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений.