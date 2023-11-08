В Ингушетии провели акцию «Нет ненависти и вражде»
Представителями Миннаца Ингушетии совместно с сотрудниками ЦПЭ МВД по республике и волонтерами Ресурсного центра добровольчества региона проведена акция «Нет ненависти и вражде».
Отмечается, что участники мероприятия распространяли памятки и буклеты в целях профилактики экстремизма и терроризма.
«Акция направлена на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, в том числе предупреждение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в экстремистскую деятельность», — сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики.
По словам организаторов мероприятия, для успешного противостояния экстремизму и терроризму необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений.