В Ингушетии провели инфотур для руководителей и менеджеров турфирм регионов России

Гостями мероприятия стали главный специалист информационного центра «Калужский край» Лариса Вижонская, ведущий менеджер ООО «Туристической компании «Факел» Ольга Юшкова, заместитель генерального директора ООО «Курорт экспресс» Ольга Жаворонкова, заместитель директора ООО «Козельское бюро путешествий и экскурсий» Екатерина Луганская, начальник отдела туризма и защиты прав потребителей департамента экономики Ростова-на-Дону Елена Огарева, менеджер ООО «Южный дилижанс» Алла Бутченко, менеджер по туризму ООО «ТКФ «РЕЙНА-ТУР НТВ» Галина Щербакова.

Как сообщили в туристическом ведомстве республики, для гостей была подготовлена специальная программа, которая включала в себя экскурсии по равнинной и горной частям Ингушетии. Гости посетили стометровую башню Согласия в Магасе, Мемориал памяти и славы в Назрани. Также были организованы мастер-классы по войлочному ковроделию в мастерской «Истинг» и приготовлению национального блюда — чапильг.

В горном Джейрахском районе туроператоры посетили башенные комплексы Эрзи и Эгикал, Цей-Лоамский перевал, Ляжгинский водопад, древнейший христианский храм Тхаба-Ерды и многие другие достопримечательности.

После окончания экскурсий стороны обсудили планы и перспективы развития туристической отрасли в республике, обозначили проблемные моменты. Участники инфотура поделились своими наработками по составлению новых авторских маршрутов, рекомендациями по развитию культурно-познавательного, экологического, гастрономического и событийного туризма на территории Ингушетии.

Отмечается, что благодаря этим мероприятиям организаторы путешествий теперь смогут включать в туры объекты показа и развлекательную программу.

В ходе поездки специалисты сферы туризма и собственники туристических объектов обменялись контактами, определили общие задачи на будущее и возможные совместные проекты. Насыщенная программа инфотура подарила гостям незабываемые эмоции.