В Ингушетии провели мероприятие для представителей национальных общин

Организовала мероприятие, посвященное 100-летию ингушской государственности, Ассамблея народов республики совместно с Миннацем региона. В ДК собрались представители национально-культурных автономий региона, общественные и религиозные деятели, сотрудники правоохранительных структур и молодые активисты.

«Мы говорили о важности сохранения межнационального и межконфессионального единства, а также о проблемах современного общества», — сообщила газете «Ингушетия» заведующая ДК с. п. Экажево Мадина Барахоева.

В числе поднимаемых проблем была и проблема незаконного оборота наркотических и психотропных средств, в котором порой были замешаны граждане стран ближнего зарубежья, и роста числа наркозависимых.

После деловой части мероприятия перед его участниками выступили с концертной программой казачий хор, вокалисты госфилармонии и учащиеся школы № 6 села Экажево.