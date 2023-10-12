Мероприятие

В Ингушетии провели мероприятие для представителей национальных общин

0

В актовом зале Дома культуры сельского поселения Экажево провели мероприятие «Моя Родина — Ингушетия» с участием представителей различных национальностей, проживающих на территории республики.

Организовала мероприятие, посвященное 100-летию ингушской государственности, Ассамблея народов республики совместно с Миннацем региона. В ДК собрались представители национально-культурных автономий региона, общественные и религиозные деятели, сотрудники правоохранительных структур и молодые активисты.

«Мы говорили о важности сохранения межнационального и межконфессионального единства, а также о проблемах современного общества», — сообщила газете «Ингушетия» заведующая ДК с. п. Экажево Мадина Барахоева.

В числе поднимаемых проблем была и проблема незаконного оборота наркотических и психотропных средств, в котором порой были замешаны граждане стран ближнего зарубежья, и роста числа наркозависимых.

После деловой части мероприятия перед его участниками выступили с концертной программой казачий хор, вокалисты госфилармонии и учащиеся школы № 6 села Экажево.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Санкт-Петербурге состоялась презентация книги ингушского научного деятеля Миланы Мурзабековой
Ингушские атлеты заняли первые места на чемпионате мира по пауэрлифтингу и армлифтингу в Москве
В Назрани наградили организаторов муниципальных выборов
Ингушский грэпплер Магомед Даурбеков завоевал две золотые медали на турнире в Москве
В Ингушетии открылся межрегиональный молодежный форум «Будущее без коррупции»
В селе Сагопши Ингушетии строят асфальтированную дорогу
Полпред Ингушетии в Белгородской области и мэр столицы региона договорились о сотрудничестве
Вопросы нарушения общественного порядка во время свадеб обсудили в мэрии Магаса
Правоохранители Ингушетии ищут продавца самодельных гранат
Житель Ингушетии ответит в суде за предоставление поддельного диплома при трудоустройстве в МВД
Фестиваль интеллектуальных игр «Горы от ума» пройдет в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 